Chine : un millionnaire passe le Bac pour la 27ᵉ fois... et le rate à nouveau

Après avoir échoué à l'examen une première fois à l'âge de 16 ans, cet homme obstiné l'avait repassé, toujours en vain, près de dix fois, avant de devoir arrêter, atteint par la limite d'âge (25 ans) imposée à l'époque. Dès que cette limite a été levée en 2001, Liang Shi s'est dit qu'il avait une nouvelle chance. Il s'est présenté chaque année depuis 2010. Même la période du Covid, marquée par de strictes restrictions sanitaires compliquant la tenue des examens, ne l'a pas découragé.

Cette fois, afin d'être compétitif parmi les 13 millions de candidats sur les rangs, il dit avoir mené une "vie de moine" pendant plusieurs mois : levé chaque jour à l'aube pour passer 12 heures par jour dans les livres scolaires, pas d'alcool, pas de distractions, pas même de parties de mah-jong, son jeu favori, avec ses amis.

Et, tard vendredi soir, comme des centaines de milliers de lycéens dans sa province, il s'est précipité sur internet pour voir ses résultats. En même temps qu'un certain nombre de journalistes qui le suivent maintenant chaque année. Avant même de voir son score, il a compris à leur air déçu qu'il avait encore une fois échoué. Le résultat de cette année le fait douter. "Je pensais bien que je n'aurais pas un score suffisant pour entrer à l'Université du Sichuan. Mais, je ne m'attendais pas à ce que mon score ne me permette d'entrer dans aucune université, même les moins cotées", a-t-il raconté à l'AFP.