Absent des radars depuis un mois, le ministre chinois des Affaires étrangères viré

En Chine, son absence alimentait depuis plusieurs jours les rumeurs. Qin Gang, le ministre des Affaires étrangères du gouvernement de Xi Jinping, a été démis de ses fonctions, a indiqué l'agence de presse officielle du pouvoir chinois, sans donner plus d'indications sur les raisons de cette mise à l'écart. Le responsable n'avait plus été aperçu en public depuis un mois et une rencontre avec son homologue vietnamien à Pékin.