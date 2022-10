Xi Jinping : 6 choses à savoir sur le président chinois avant le congrès du PCC

Son père, Xi Zhongxun, a participé à la Longue Marche de l’armée communiste de Mao dans les années 30, mythe fondateur de l’épopée maoïste. Cadre important après la fondation de la République populaire en 1949, il a toutefois été "purgé" en 1962 – son fils Jinping n’a alors que 9 ans –, accusé de complot "anti-parti". Pendant les quinze années suivantes, notamment celles de la Révolution culturelle, il sera emprisonné, marginalisé, persécuté. Ce calvaire durera jusqu’à sa réhabilitation en 1978, deux ans après la mort de Mao, par Deng Xiaoping, qui le nommera parmi les "huit immortels", les membres du Comité permanent du bureau politique.

"Xi et sa famille ont été traumatisés", selon Alfred L. Chan, auteur d'un livre sur la vie de Xi. Jinping a perdu son statut du jour au lendemain, l'une de ses demi-sœurs se serait suicidée à cause de ces persécutions. Il a lui-même déclaré avoir été ostracisé par ses camarades de classe, une expérience qui, selon le politologue David Shambaugh, a contribué à lui donner "un sentiment de détachement émotionnel et psychologique et d'autonomie dès son plus jeune âge".