Quand les manifestations en Chine sont noyées en ligne par des contenus pornos

Un autre profil spécialisé, celui de Benjamin Strick, relève, lundi 28 novembre, qu’"au cours des 20 dernières minutes, près de 2000 tweets ont été téléchargés en utilisant les hashtags des grandes villes chinoises (comme #杭州), tous avec le texte 'Je suis célibataire, puis-je me marier sur Twitter'. Tous les comptes ont été créés au cours des deux derniers mois et n'ont aucun ou peu d'abonnés". Rapidement, la plateforme a été inondée par un peu plus de 3000 tweets.

Derrière la recherche "Pékin", "une grande majorité (> 95 %) d'entre eux sont des comptes de spam", tweetant "à un rythme élevé et régulier tout au long de la journée, ce qui suggère une automatisation", note encore l’expert en recherche de données ouvertes. Fait étonnant, aucun de ces comptes, déversant pourtant un flot continu de publications, n’a généré d’engagement fort, qu’il s’agisse de commentaires, de retweets ou simplement de likes. Un phénomène déjà observé par des chercheurs de l’université de Stanford, qui ont analysé l’an dernier plus de 2000 comptes liés au régime de Pékin. "Le premier ensemble de données comprenait 31.269 tweets, dont plus de 97 % n'avaient aucun engagement (la somme des likes, des réponses, des retweets et des citations de tweets)", décrivaient-ils dans le magazine Foreign Policy.