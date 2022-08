REPORTAGE - Chiens, chats... Le clonage d'animaux séduit toujours plus de Chinois

Dans le pays, le clonage est légal. Depuis 2017, il est même possible d'en faire une activité commerciale. Une opportunité qu'a saisie l'entreprise pékinoise Sinogene. Au menu : clonage de chiens, de chats ou de chevaux. Tout est possible.

Pour attirer les clients, cette société, leader sur le marché, n'hésite pas à faire du deuil un argument de vente. Dans sa vidéo promotionnelle, elle montre une simulation d'accident où une jeune femme perd son chien, nommé Banco. Six mois plus tard, on peut voir la voir, le sourire aux lèvres, avec un nouveau chien ressuscité dans les bras, en réalité un clone. La promesse est de livrer un chien identique en cas de disparition. Mais ce dispositif a un coût : entre 29.000 euros pour un petit animal et 38.000 pour un plus gros.