Chine : six morts, dont trois enfants, après une attaque dans une école maternelle

Une attaque au sein d'une école maternelle a fait six morts et un blessé, ce lundi 10 juillet à Lianjiang dans le sud de la Chine, a indiqué une porte-parole de la municipalité. Un enseignant, deux parents et trois élèves ont été tués, selon cette même source. L'identité et l'âge des victimes n'a pas été indiqué. Un suspect a été interpellé. Aucune précision concernant l'arme utilisée par le suspect n'a été donnée. L'attaque s'est produite aux alentours de 7h40 heure locale, dans cette ville de la province du Guandong, selon le média, soutenu par l'État, China News Network.