VIDÉO - Chine : stratégie zéro Covid, le ras-le-bol de la population

Le nombre de cas "connaît une tendance à la hausse significative" et "l'ampleur de la propagation (du foyer) s'est encore étendue", a déploré dimanche Xu Hejian, porte-parole de la municipalité de Pékin, lors d'une conférence de presse. "La situation en matière de prévention et de contrôle épidémique dans la capitale est grave (...) Nous devons faire preuve de détermination et prendre des mesures efficaces", a-t-il souligné sans donner de détails.

Alors la Chine s'enfonce dans la dictature sanitaire, la population, elle, n'en peut plus. Dans le reportage du 13h en tête de l'article, on peut voir deux jeunes femmes ligotées comme des criminelles, dans le sud de la Chine. Leur crime ? Elles ont osé défier la police du Covid. Quelques minutes plus tôt, elles sont sorties sans masques, et sans avoir fait de tests PCR depuis près de deux semaines, alors que les dépistages sont obligatoires tous les jours. Un affront pour les agents de l’État, qui les ont plaquées violemment sur le sol, avant de les attacher. Et ces images ne sont pas singulières.