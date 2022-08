Chine : trois morts et six blessés lors d'une attaque dans une école maternelle

L'enquête est en cours. Trois personnes sont mortes et six autres ont été blessées ce mercredi, dans une attaque d'une école maternelle du centre de la Chine, a indiqué la police locale, précisant que l'auteur présumé a pris la fuite. "Un malfaiteur armé portant une casquette et un masque a fait irruption" à 10h22 (4h22 à Paris) dans cet établissement de la province du Jiangxi (est de la Chine), indiquent les autorités dans un communiqué. "Les services de la sécurité publique mettent tout en œuvre pour retrouver le suspect", âgé de 48 ans, précise la police du canton de Anfu, où s'est déroulé le drame.