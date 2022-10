Chine : une "purge" anti-corruption orchestrée par Xi Jinping avant le congrès du Parti communiste

D'autres cadres n'ont pas cette chance. Et sont victimes de la purge lancée par Xi Jinping à son arrivée au pouvoir, il y a 10 ans, lui qui avait promis de faire tomber les "tigres" (hauts dirigeants) et les "mouches" (petits fonctionnaires) avides de pots-de-vin et de malversations diverses. Depuis, au moins 1,5 million de personnes ont été sanctionnées, selon les chiffres officiels, et la Chine a progressé, dans le bon sens, selon le classement de l'ONG Transparency International sur la perception de la corruption.

Pour ses critiques, la campagne est aussi pour Xi Jinping un outil politique destiné à faire chuter des rivaux. Et l'approche du congrès a accéléré la tendance. Depuis début 2022, des sanctions ont été prononcées dans quelque 1110 affaires. Parmi elles figurent celles de Sun Lijun, ancien vice-ministre de la Sécurité publique, et Fu Zhenghua, ex-ministre de la Justice, condamnés à passer le reste de leur vie derrière les barreaux.