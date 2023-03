Chine : Xi Jinping obtient un troisième mandat historique de président

Cette nouvelle réélection intervient alors que Xi Jinping, âgé de 69 ans, avait déjà obtenu en octobre dernier une prolongation de cinq ans au sommet du PCC et de la commission militaire du Parti, les deux postes de pouvoir les plus importants en Chine. Après sa reconduction, le président a juré d'être "loyal à la patrie et au peuple" et de "travailler dur à l'édification d'un grand pays socialiste moderne qui soit prospère, fort, démocratique, plus civilisé et harmonieux".

Alors que pendant des décennies la République populaire de Chine avait promu une gouvernance plus collégiale du pouvoir, et que ses prédécesseurs - Jiang Zemin et Hu Jintao - avaient cédé leur place après dix ans à la tête du pays, Xi Jinping a fait abolir cette règle en 2018, en supprimant la limite des deux mandats présidentiels en vigueur jusque-là dans la Constitution. Le leader chinois devient donc le dirigeant suprême à rester le plus longtemps au pouvoir dans l'histoire récente de la Chine. Septuagénaire à l'issue de ce nouveau mandat, il pourrait même potentiellement prolonger pour un nouveau quinquennat si aucun dauphin crédible n'émerge d'ici là.