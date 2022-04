Affaire Maddie McCann : quinze ans de mystère

Au fil des ans, plusieurs portraits-robots ont été diffusés sur différents supports. En janvier 2008, Kate et Gerry McCann avaient diffusé celui d'un homme susceptible d'être lié à la disparition de leur fille. Le portrait, extrêmement précis, dépeignait un homme au visage émacié et aux traits rugueux, aux cheveux noirs mi-longs et touffus, aux sourcils broussailleux et à la longue moustache tombante. Un second croquis, dessiné par le même artiste certifié par le FBI et employé par l'équipe d'enquêteurs de la famille McCann, le montrait en train de marcher, dans un pantalon gris clair et une veste de safari couleur sable.

L'homme avait été décrit par le témoin qui a permis d'établir ces deux images, comme n'étant sans doute pas portugais, mais peut-être d'origine nord-africaine, marocaine ou tunisienne, voire espagnole. D'une quarantaine d'années, il parlait anglais avec un fort accent.