Chute d'un missile en Pologne : la France appelle à "la plus grande prudence" sur l'origine du tir

"C'est une affaire sur laquelle on ne peut se tromper." La France appelle, mercredi 16 novembre, à "la plus grande prudence" sur l'origine du missile tombé en Pologne, la veille au soir, sur un village proche de la frontière, sans exclure qu'il ait pu être ukrainien. "Compte-tenu des enjeux, il est logique qu'on aborde la question avec la plus grande prudence", a souligné l'Élysée, en marge du sommet du G20 à Bali, en Indonésie, en rappelant que "les risques d'escalade sont importants".

"Il y a dans la région beaucoup de matériels, beaucoup de concentration d'armements. Beaucoup de pays disposent du même type d'armements et donc identifier le type de missile ce n'est pas forcément identifier l'acteur qui l'a mis en œuvre", a relevé un conseiller du président Emmanuel Macron, alors que la frappe a fait au moins deux morts, selon un dernier bilan.