"Barbie" échappe étrangement à la censure de Pékin et fait un carton auprès des jeunes Chinoises

Ces dernières années, les grands succès cinématographiques en Chine sont plutôt allés à des films patriotiques, produits et réalisés dans le pays. Dès sa première semaine d'exploitation, Barbie a pourtant atteint les premières places du box-office, et surtout a obtenu des notes très élevées sur les sites d'évaluation des spectateurs chinois. Car plus qu'un succès commercial (Barbie reste loin derrière la performance d'Avatar 2 cette année dans le pays), les questions soulevées par le film se sont placées au cœur des débats de société du géant asiatique.

"Vous savez, les femmes chinoises ont peu de chances de voir un film de haut niveau au cinéma, et centré sur les questions féminines", résumé un commentaire relevé par CNN sur un site d'évaluation, qui totalisait plus de 20.000 likes. Sur les réseaux sociaux, de jeunes spectatrices expliquent que le film leur permet de tester les positions de leur petit ami sur les questions d'égalité de genre. Barbie serait ainsi le déclencheur idéal pour révéler sa nature profonde, au point que le hashtag #hommesénervésparbarbie se serait placé en tête des tendances sur les réseaux sociaux locaux.