Cisjordanie : un jeune de 16 ans tué par l'armée israélienne, selon le ministère palestinien

Depuis fin mars, ce sont déjà 19 personnes, en majorité des civils, qui ont été tuées dans des attaques en Israël et en Cisjordanie perpétrées par des Palestiniens et des Arabes israéliens. Les forces de sécurité israéliennes ont réagi par des opérations en Israël et en Cisjordanie, particulièrement à Jénine. Trente-quatre Palestiniens et trois assaillants Arabes israéliens ont été tués en Israël et en Cisjordanie. Parmi eux, des membres de groupes armées, mais aussi des civils, dont Shireen Abu Akleh, journaliste à Al-Jazeerah et qui couvrait une opération à Jénine. Un policier israélien a aussi été tué à Jénine.