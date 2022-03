Civils tués en Ukraine : le porte-parole de l'ambassade russe en France reconnait sur LCI "des dommages collatéraux"

Le pouvoir de Vladimir Poutine accuse les Ukrainiens d'utiliser les citoyens comme des boucliers humains face aux forces russes. Ce samedi, Alexander Makogonov reste dans la droite ligne de ces déclarations. "On ne cible pas les civils, ni les infrastructures civiles. Dans la plupart des cas, voire tous les cas, ce sont les Ukrainiens qui se cachent derrière ces maisons, qui installent leurs points de tirs (...) pour utiliser les civils en remparts", a-t-il maintenu. Et ce, malgré de nombreuses images faisant état d'attaques russes dans des zones résidentielles et éloignées de tout objectif militaire.

Comme pour justifier les morts de civils, au moins 351 selon un bilan de l'ONU samedi, le représentant russe évoque des "dommages collatéraux". "Il y a toujours (...) des civils qui sont victimes de ces échanges de tirs. Mais, cela ne représente pas la plupart des dégâts infligés par les Russes." Le représentant du Kremlin en France évoque même des frappes de "chirurgiens".