Climat : au moins 59 morts lors de pluies de mousson au Bangladesh et en Inde

La foudre, qui accompagne les orages, a tué au moins 21 personnes - dont trois enfants de 12 à 14 ans - au Bangladesh depuis vendredi après-midi, ont indiqué des responsables de la police à l'AFP. Quatre autres personnes ont été tuées dans des glissements de terrain dans la ville portuaire de Chittagong.

Au nord-est de l'Inde, dans l'État de Meghalaya, un glissement de terrains et de fortes crues ont submergé les routes, tuant au moins 16 personnes, a annoncé sur Twitter Conrad Sangma, le Premier ministre de cet État. Dans l'État voisin d'Assam, plus de 2,6 millions de personnes ont été touchées par les inondations après cinq jours de pluie incessante. 18 personnes ont péri depuis jeudi, et près de 7.500 personnes ont été secourues samedi.