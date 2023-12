Coalition contre les attaques des Houthis : un bateau américain a-t-il été touché en mer Rouge ?

Une coalition internationale a été créée en mer Rouge pour contrer les nombreuses attaques des Houthis. En réponse, le groupe rebelle du Yémen aurait d'ores et déjà frappé un navire américain. En réalité, une fausse information qui s'appuie sur une veille vidéo.

Face aux attaques qui se multiplient en mer Rouge, l'Occident présente un front uni. Mais est-il déjà meurtri ? Au lendemain de l'annonce d'une coalition internationale visant à contrer les actes "irresponsables" des Houthis, qui prennent notamment pour cible des navires commerciaux, le groupe rebelle originaire du Yémen aurait riposté.

Selon une vidéo publiée ce mardi 19 décembre, les rebelles yéménites auraient pris pour cible l'armée américaine "près du port de Berbera", au large de la Somalie. Une annonce qui viendrait signer le "début de la Troisième guerre mondiale", selon l'auteur de l'une des publications. Nous avons fait une vérification.

Une vidéo qui remonte à 2013

Comme nous vous l'expliquions dans cet article, les États-Unis ont bien annoncé lundi la création de "Prosperity Guardian", une coalition réunissant dix pays, dont la France, afin de faire face aux attaques répétées des Houthis. Elle aura pour mission principale de garantir la liberté de navigation dans le détroit, face aux rebelles qui attaquent des navires marchands par "solidarité avec le peuple palestinien et contre le blocus de Gaza".

En réponse, Mohammed Ali al-Houthi, un haut responsable du groupe, a déclaré dès le lendemain que "tout pays" qui agirait contre les Houtis verrait ses navires pris pour cible en mer Rouge. Une menace qu'il aurait donc déjà mise à exécution, selon cette rumeur, en frappant un "destroyer américain". La vidéo qui sert de preuve montre en effet l'un de ces navires de guerre pris pour cible. L'explosion est accompagnée du cri "Allahu akbar", cette formule liturgique devenue cri de guerre.

Sauf qu'une recherche d'image inversée montre que la séquence n'est pas récente. On la retrouve dès le 7 juin 2013, publiée sur YouTube par CNN. Intitulée "voici comment un énorme navire explose à la manière d'Hollywood", elle montre exactement les mêmes images, à quelques différences près. La vidéo a été recadrée et la symétrie inversée, afin de rendre la séquence plus difficile à détecter. Mais la totalité des autres indices visuels, dont la forme de l'explosion, les panaches de fumée et les débris, sont strictement identiques.

De plus, sur cette vidéo, il n'est pas question d'un navire détruit par des rebelles, mais d'un entrainement qui s'est tenu le 6 juin au cours duquel "la marine norvégienne a fait exploser l'un de ses propres navires pour tester ses capacités en matière de missiles à longue portée", comme l'explique la légende. "La marine norvégienne a testé son nouveau missile de frappe naval de quatre mètres de long (...) sur l'un de ses propres navires, le KNM Trondheim, avec des résultats spectaculaires", précise un article d'un titre spécialisé en information militaire. Une frappe qui a créé "une énorme boule de feu" alors que la frégate désaffectée se trouvait dans les eaux au large d'Andoy, l'une des îles les plus au nord de la Norvège.

Une vidéo qui est donc ancienne, et qui a eu lieu bien loin de la mer Rouge. Pas de quoi déclencher une escalade de la violence au Proche-Orient, contrairement à ce que laissent penser les internautes.

