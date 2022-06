3 questions sur la dépénalisation des petites quantités de drogues dures au Canada

Pour la ministre canadienne de la Santé mentale et des dépendances, Carolyn Bennett, cette mesure a été prise pour "sauver des vies". "Pendant trop d'années, l'opposition idéologique" visant à considérer la possession de drogues comme un problème sanitaire a "coûté des vies", a-t-elle justifié, selon des propos rapportés par l'AFP. "Nous faisons aussi cela pour que les personnes qui prennent de la drogue retrouvent leur dignité et leur droit de choisir."

Au Canada, les overdoses liées aux opiacés demeurent un véritable problème de santé publique. En 2021, la province de la Colombie-Britannique a recensé plus de 2200 décès liés aux opiacés, soit six personnes par jour. L'augmentation a été brutale lors de la première vague de Covid-19, au printemps 2020. Le nombre de décès liés aux overdoses y était même supérieur au nombre de morts du coronavirus. Au total, de janvier 2016 à septembre 2021, le Canada a recensé près de 27.000 décès et plus de 29.000 hospitalisations pour des overdoses liées aux opiacés, selon des chiffres du gouvernement.