"Le chaos", "J'ai cru que je ne survivrais pas" : les témoignages des passagers de la collision entre deux avions à Tokyo

Un avion de la Japan Airlines a pris feu ce mardi à l'aéroport de Tokyo-Haneda après une collision au sol avec un appareil des garde-côtes japonais, dont cinq des six occupants sont morts. "C'était le chaos", "il faisait chaud à l'intérieur de l'avion et j'ai pensé sincèrement que je ne survivrais pas", ont témoigné des passagers.

Ils ont vécu l'horreur de l'intérieur. Ce mardi à l'aéroport de Tokyo, la collision d'un Airbus de la Japan Airlines avec un avion des garde-côtes japonais a fait cinq morts parmi les occupants de ce dernier, aucun dans le premier, les 367 passagers et 12 membres d'équipage ayant pu être évacués avant que l'appareil s'embrase. Mais ces derniers commencent à raconter ce qu'ils ont vécu, dans des témoignages rapportés par plusieurs médias internationaux.

"De la fumée a commencé à remplir l'avion, et je me suis dit 'ça pourrait tourner très mal'", a déclaré un passager à la presse à l'aéroport. "Une annonce a dit que les portes à l'arrière et au milieu ne pouvaient pas être ouvertes. Donc tout le monde est sorti par l'avant", a-t-il ajouté. "Il faisait chaud à l'intérieur de l'avion et j'ai pensé sincèrement que je ne survivrais pas", a confié une autre rescapée à la chaîne NHK.

"C'était le chaos"

"J'ai senti un boum, comme si nous avions heurté quelque chose, et j'ai été secoué vers le haut au moment de l'atterrissage", a raconté l'un d'entre eux à l'agence de presse Kyodo. "J'ai vu des étincelles par la fenêtre et la cabine s'est remplie de gaz et de fumée", a-t-il poursuivi.

"En quelques minutes, toute la cabine a été remplie de fumée", a confirmé un jeune Suédois qui voyageait en famille à Aftonbladet. "Nous nous sommes jetés sur le sol. Puis les portes de secours ont été ouvertes et nous nous sommes jetés dessus", a-t-il ajouté. "La fumée dans la cabine piquait comme en enfer. C'était un enfer. Nous n'avions aucune idée de l'endroit où nous allions, alors nous avons couru. C'était le chaos."

Des vidéos postées sur X (ex-Twitter) ont montré des passagers s'échappant de la carlingue en feu en glissant sur des toboggans d'évacuation gonflables.

Sur des images prises à l'aéroport, on voit l'avion de la Japan Airlines atterrir sur le tarmac avant qu'une grosse explosion ne se déclenche et laisse une traînée de flammes et de fumée dans le sillage de l'appareil, qui s'immobilisait un peu plus loin. Il s'est rapidement consumé après l'évacuation de tous ses occupants. La raison de la collision avec l'appareil des garde-côtes, qui se préparait à décoller pour porter secours aux sinistrés du séisme, reste encore inconnue.