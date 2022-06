Colombie : l'effondrement d'une arène fait quatre morts et des centaines de blessés

Les images sont impressionnantes. Au moins quatre personnes sont mortes et plus de 300 ont été blessées dans l'effondrement des gradins d'une arène dimanche. Les faits se sont déroulés dans une ville du centre de la Colombie, ont indiqué les autorités locales. "Il y a quatre personnes mortes pour le moment. Deux femmes, un homme adulte et un mineur", a déclaré sur une radio locale Jose Ricardo Orozco, gouverneur du département de Tolima, où se trouve El Espinal, lieu de l'accident.

Les hôpitaux de la région ont soigné quelque 322 blessés, dont quatre sont toujours en unité de soins intensifs, a précisé de son côté Martha Palacios, secrétaire à la Santé du département de Tolima. L'accident a eu lieu au cours d'un spectacle taurin local, une sorte de fête populaire au cours de laquelle le public descend dans l'arène pour affronter des bœufs et des petits taureaux.