Colombie : le père des enfants rescapés de l'Amazonie soupçonné d'agressions sexuelles

Le gouverneur a également présenté une photo des blessures qu'aurait subies Magdalena Mucutuy, la mère des enfants décédée dans le crash, et qui auraient été infligées par son époux. Ce dernier a nié ces accusations. Une plainte avait déjà été déposée par le grand-père maternel, à l'encontre de Manuel Ranoque, déjà pour pour des faits de violences envers sa compagne. Depuis, les grands-parents maternels et Manuel Ranoque le père des deux plus jeunes enfants, se livrent une bataille pour obtenir la garde. D'après les informations de RFI, Il y a quinze jours, l’Institut colombien de protection de la famille (ICBF) a décidé de suspendre l’autorisation de visite de Manuel Ranoque.