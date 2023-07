Colombie : le président annonce l'arrestation de son fils, accusé de blanchiment, et promet ne pas intervenir

En mars dernier, Days Vasquez avait accusé son ex-conjoint d'avoir reçu en 2022 de l'argent de la part de narcotrafiquants et de contrebandiers pour la campagne présidentielle de son père, argent qu'il aurait dépensé à des fins personnelles. Selon son ex-femme, il aurait reçu l'équivalent de plus de 112.000 euros d'un ancien trafiquant de drogue, Samuel Santander Lopesierra, dit "The Marlboro Man". Days Vasquez a, elle aussi, été arrêtée, pour "blanchiment d'actifs et violation de données personnelles", selon le parquet.