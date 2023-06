"Un miracle" : les quatre enfants disparus dans la jungle en Colombie retrouvés vivants 

"Les quatre enfants perdus il y a 40 jours dans la jungle colombienne ont été retrouvés vivants", a annoncé le président colombien, évoquant la "joie de tout le pays". Originaires du groupe indigène Uitoto, les enfants erraient seuls dans la jungle depuis le crash le 1er mai du petit avion à bord duquel ils voyageaient avec leur mère, le pilote et un proche. Les trois adultes sont décédés, et leurs corps ont été retrouvés par l'armée sur le site de l'accident.

Dans sa publication, Gustavo Petro a accompagné son message d'une photo de militaires et indigènes participant à l'opération pour retrouver la fratrie. Les secouristes de l'armée "ont immédiatement pris en charge et stabilisé" les quatre frères et sœurs, selon le ministère de la Défense.