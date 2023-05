Colombie : les quatre enfants disparus en pleine jungle après le crash de leur avion seraient "vivants"

Les quelque 200 hommes mobilisés, dont des militaires et des indigènes autochtones qui apportent leurs connaissances de la jungle, ont ravivé l'espoir, avec la découverte ce mercredi d'une paire de chaussures et de deux couches, dont une usagée. Le général estime même que ses unités se sont trouvées "à environ 100 mètres" des enfants, "en corroborant les indices trouvés avec le GPS", mais que les pluies, la végétation et le terrain marécageux rendent les recherches difficiles. "Là, à 20 mètres, on ne voit rien", explique Pedro Sanchez. Il reconnaît cependant trouver "étrange" que les enfants "ne s'arrêtent pas malgré le largage de kits de survie" contenant de la nourriture et de l'eau, et "plus de 10.000 tracts" leur indiquant la conduite à suivre.