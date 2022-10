Colombie : plus de 150 défenseurs des droits de l'Homme assassinés en neuf mois

En l’espace de neuf mois, 157 défenseurs des droits de l'Homme ont été assassinés en Colombie, a annoncé, ce vendredi 28 octobre, le bureau du médiateur. Un chiffre supérieur à celui enregistré au cours de la même période en 2021. Entre janvier et septembre, cet organisme étatique qui veille au respect des droits de l'Homme a enregistré 157 meurtres de militants, plus que les 109 enregistrés les trois premiers trimestres de l'année précédente.

Trente-deux indigènes figurent parmi ces victimes, dans un pays où 4,4% des 50 millions d'habitants appartiennent à un peuple autochtone. Depuis la conclusion de la paix avec la guérilla des FARC en 2016, les assassinats de dirigeants de communautés ethniques sont récurrents. L’armée est fortement pointée du doigt. Pourtant, elle continue de bénéficier d'un large soutien populaire. Mais des scandales ont entaché sa réputation : des alliances avec les paramilitaires sanguinaires, des cas de complicité avec le Clan del Golfo (le plus grand gang de la drogue du pays) ou encore l'exécution de plus de 6000 civils faussement présentés comme des guérilleros tués au combat entre 2002 et 2008.