États-Unis : un groupe catholique dépense 4 millions de dollars pour identifier les prêtres homosexuels

C'est l'organisation Catholic Laity and Clergy for Renewal (CLCR) qui est à la manœuvre. Sur son site, cette organisation à but non lucratif indique avoir pour mission "d'offrir des ressources aux responsables de l'Église afin qu'ils puissent mieux s'occuper de leurs prêtres et de leurs fidèles". Qu'importent les moyens utilisés. C'est dans cette optique que le groupe s'est servi dans des données privées. D'après des documents consultés par le Washington Post, il aurait déboursé au moins quatre millions de dollars afin d'acheter les données d'applications de rencontres entre homosexuels. Les informations récoltées s'étalent de 2018 à 2021 et concernent la quasi-totalité des plateformes gays, dont Grindr. Ces renseignements ont ensuite été communiqués à "des dizaines d'évêques à travers le pays", affirme le quotidien américain.

Objectif du projet ? "Permettre à l'Église de mener à bien sa mission" en donnant aux évêques des "ressources fondées sur des preuves" pour identifier les faiblesses de la formation actuelle, précisent les documents. Une stratégie totalement assumée par le président de l'association. Dans un article publié mercredi sur un blog catholique, Jayd Henricks a réagi à ces révélations en exprimant sa "fierté" d'appartenir à ce mouvement. "Après tout, les données sont utilisées par toutes les grandes entreprises, alors pourquoi pas l'Église ?"