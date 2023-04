Comment des chercheurs ont retrouvé un "chapitre" de la Bible caché depuis 1500 ans

Le site internet phys.org prend l'exemple du verset 1 pour montrer les différences de la nouvelle découverte. "En ce temps-là, un jour de sabbat, Jésus vint à passer à travers les champs de blé ; ses disciples eurent faim et ils se mirent à arracher des épis et à les manger", précise les textes actuels. En version syriaque, on note une différence : "Ses disciples eurent faim, ils se mirent à cueillir des épis, à les frotter dans leurs mains et à les manger".

Pour les chercheurs autrichiens, ces subtilités de traduction s'expliquent par la rareté des textes en syriaque actuellement découverts. "Jusqu'à il y a peu, seulement deux manuscrits étaient connus pour contenir une traduction des Évangiles en vieux syriaque (version ancienne d'un dialecte araméen ndlr)", a expliqué le chercheur Grigory Kessel. L'un d'eux est un manuscrit conservé à la British Library de Londres, l'autre a été découvert au monastère Sainte-Catherine du Sinaï, en Égypte.