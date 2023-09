Bidonvilles détruits, rues décorées... Comment Modi a caché l'état de New Delhi pour le G20 en Inde

Couvrez cette misère que le monde ne saurait voir. Pour accueillir les dirigeants du G20 les 9 et 10 septembre, le Premier ministre indien, Narendra Modi, soigne les apparences : la capitale, New Delhi, a été le théâtre d'une vaste campagne de nettoyage.

Selon les autorités locales, plus de 4000 sans-abris vivant sous les ponts et aux abords des routes du centre-ville ont été transférés dans des "foyers d'accueil" avant le sommet. Objectif : qu'ils n'apparaissent pas dans le champ de vision des délégations qui vont traverser la capitale. Plus généralement, tous les signes extérieurs de pauvreté ont été dissimulés : les autorités de cette mégalopole de quelque 30 millions d'habitants ont détruit les bidonvilles illégaux construits dans le secteur et réaménagé les principales artères de la ville. Un rapport du Concerned Citizens Collective, un groupe de militants des droits de l'homme, a estimé que l'organisation du G20 a entrainé le déplacement de 300.000 personnes.