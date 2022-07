Comment une théorie sur internet imagine Justin Trudeau en fils illégitime de Fidel Castro

Deux des trois arguments utilisés sur internet pour prouver le lien de filiation sont authentiques. Mais s'agit-il de réels indices ou de simples coïncidences ? Comme souvent, cette théorie ne tient pas debout face à la réalité des faits historiques. D'une part, Justin Trudeau est né le jour de Noël de l'année 1971. Il a donc été conçu entre mars et avril 1971. Or, comme l'a retracé le site américain Snopes, à ce moment-là, la mère de Justin Trudeau entretenait déjà une relation particulièrement médiatisée…. Avec Pierre Trudeau, de 29 ans son aîné. Les deux parents se sont en effet mariés en secret le 4 mars 1971, et ont passé leur lune de miel jusqu'au 8 mars. Margaret Trudeau a directement emménagé avec le Premier ministre. Une relation scrutée par toutes les caméras, qui laissait peu de place à un voyage à Cuba.

Par ailleurs, les chemins de Fidel Castro et Margaret Trudeau ne se sont croisés qu'en 1976, année où la photo citée plus haut a été prise. Si cet événement a bien provoqué quelques commentaires sur une prétendue attirance entre les deux personnalités, celle-ci n'aurait jamais pu permettre de concevoir Justin Trudeau, alors âgé déjà de cinq ans. De quoi pousser l'historien Robert Wright à décrire une théorie "absurde". Auprès du National Post, l'auteur de Three Nights in Havana, un récit très précis de la relation entre les deux familles, affirmait dès 2017 que "leurs biographies ne se croisent pas du tout".