Communauté politique européenne : Boris Johnson montre "beaucoup d'enthousiasme" au projet français

Boris Johnson a dit à Emmanuel Macron qu'il en avait "eu l'idée en 2016" et ce dernier lui a répondu qu'il lui en attribuait dans ce cas la "paternité". "C'est formidable. Cela va permettre d'avoir une approche intergouvernementale où on réengage les Britanniques, les Balkans occidentaux", a relevé l'Elysée. Boris Johnson a "envie d'avoir quelque chose où on discute hors de l'UE", a ajouté la présidence, rappelant qu'une première réunion de la CPE au niveau des chefs d'État et de gouvernement aurait lieu au second semestre 2022 sous présidence tchèque de l'UE.