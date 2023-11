Condamné à 5 ans de prison en Iran, qui est le Français Louis Arnaud ?

Passionné de voyages, le Français avait entamé un tour du monde quelques mois plus tôt, le 19 juillet 2022. Il se trouvait en Iran depuis déjà plusieurs semaines. "Louis avait entrepris son périple dans le but de découvrir la diversité culturelle du monde, s'arrêtant en Iran, un pays qu'il rêvait de visiter depuis longtemps pour la richesse de son histoire et l'accueil de ses habitants", a expliqué sa famille, qui appelle sa libération, immédiate et sans conditions. Interrogée fin septembre sur l'état de santé et l'état mental de son fils, lors d'un rassemblement à Paris pour réclamer sa libération, sa mère avait déclaré : "II s'accroche...".