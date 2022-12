Conférence de Paris, dons internationaux... Le point sur la situation en Ukraine

Mines. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a demandé mercredi à la communauté internationale d'aider son pays à se débarrasser des mines et autres engins non explosés, qui selon lui infestent une surface équivalente à celle du Cambodge ou de l'Uruguay.

"À ce jour, 174.000 kilomètres carrés de territoire ukrainien sont infestés par des mines ou d'autres engins non explosés", a affirmé Volodymyr Zelensky dans une adresse vidéo au Parlement de Nouvelle-Zélande. "Il n'y a pas de paix réelle pour tout enfant susceptible de mourir à cause d'une mine antipersonnel russe cachée", a-t-il insisté, en demandant à la Nouvelle-Zélande, dont l'armée est expérimentée en la matière, de diriger les efforts pour déminer et atténuer les conséquences environnementales du conflit.

Enfants. La Première dame ukrainienne, Olena Zelenska, Brigitte Macron et le ministre de l'Éducation Pap Ndiaye ont rencontré des élèves ukrainiens scolarisés à Paris, mardi, témoignant de leur "solidarité" et de leur souhait de les "accompagner au mieux". À ce jour, 20.000 enfants ukrainiens sont scolarisés en France, dont plus de 2000 dans l'académie de Nice, plus de 1700 dans celle de Versailles ou encore 500 dans l'académie de Paris. Ce mardi, Pap Ndiaye, Olena Zelenska, et Brigitte Macron se sont rendus dans une école élémentaire du 3e arrondissement de Paris qui accueille six enfants ukrainiens de familles ayant fui la guerre.