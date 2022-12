Conférence pour l'Ukraine à Paris : près d'un milliard d'euros de dons, au-delà des demandes

La conférence de soutien à l'Ukraine réunissait 70 délégations de pays et organisations internationales, et visait à "aider les Ukrainiens à résister cet hiver", avait expliqué le président français Emmanuel Macron à son ouverture. Les forces russes se sont engagées depuis octobre dans une campagne de destruction des infrastructures civiles et énergétiques, privant des millions de personnes de chauffage et d'eau.