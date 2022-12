EXCLUSIF LCI - Conférence sur l’Ukraine : "Nous avons besoin de plusieurs centaines de milliards", plaide le ministre Kuleba

Ce mardi, une nouvelle conférence de soutien à l'Ukraine, sur l'aide d'urgence et la reconstruction du pays, se tient à Paris. C'est à cette occasion que Dmytro Kuleba a accordé un entretien à Darius Rochebin diffusé sur LCI, pour évoquer ce que pourraient coûter, à long terme, la remise en état d'un pays ravagé par plus de neuf mois de guerre : "Pour que l'Ukraine se remette, il faudra des centaines de milliards d'euros. Il est encore trop tôt pour donner un chiffre exact parce que la guerre se poursuit. Mais deux choses sont claires : ce montant se chiffrera par centaines [de milliards, ndlr] et une grande partie de cette somme devra être payée par la Russie, à partir notamment des actifs gelés dans le monde".

Le responsable ukrainien espère aussi que ce sommet permette de subvenir aux besoins les plus urgents de son pays alors que les infrastructures énergétiques sont les cibles privilégiées de l'armée russe et qu'un froid glacial pèse sur l'Ukraine : "Nous attendons un effort coordonné sous la direction de la France pour répondre à nos besoins les plus urgents, en générateurs, transformateurs et pièces de rechange afin de maintenir un système énergétique", continue le proche de Volodymyr Zelensky.