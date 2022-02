L'Ukraine attaquée : l'Occident condamne, la Chine sur la réserve

Cette décision, "au moment même où ce Conseil est réuni, illustre le mépris dans lequel la Russie tient le droit international et les Nations unies", a aussi dénoncé l'ambassadeur de France à l'ONU, Nicolas de Rivière. "Nous appelons la Russie à respecter le droit international humanitaire en toutes circonstances, nous appelons à la protection et au respect de tous les civils, notamment les personnes vulnérables, les femmes et les enfants, et le personnel humanitaire", a-t-il lancé. Dans un tweet, Emmanuel Macron qui, échangeait encore la veille avec son homologue ukrainien, "condamne fermement la décision de la Russie de faire la guerre à l'Ukraine" et demande l'arrêt "immédiat" des opérations militaires.