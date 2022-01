Conflit entre la Russie et l'Ukraine : la France "est prête" à envoyer ses troupes en Roumanie

Ainsi, plusieurs centaines de soldats français pourraient être envoyés en Roumanie "dès l'instant où on - l'Otan - nous demandera de nous déployer", a confirmé Florence Parly, la ministre des Armés. Membre de l'alliance atlantique depuis sa création en 1949, la France a, selon elle, le devoir d'exprimer sa solidarité militaire si l'un des pays membres se trouvait attaqué, et de participer à sa protection. « Ils - ex-républiques de l'URSS - sont proches de la frontière avec la Russie, et la géographie et l’histoire, font qu’ils ont des craintes », a-t-elle continué.

Dans le même temps, l'Otan a annoncé lundi dans un communiqué avoir envoyé des renforts militaires, dont des navires de guerre et des avions de combat, en Europe de l'Est, face aux activités militaires de la Russie aux frontières de l'Ukraine. Joe Biden a, de son côté, annoncé l'envoi de troupes américaines en Europe de l'Est et dans les pays de l'Otan prochainement.

Toutefois, Florence Parly a insisté à plusieurs reprises sur la nécessité de trouver une issue diplomatique à cette crise ukrainienne, martelant que si de nouvelles troupes françaises étaient envoyées en Roumanie, ce serait dans le cadre d’une alliance défensive. "Nous sommes réalistes, nous sommes lucides, et nous nous préparons."