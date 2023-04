Israël, Gaza et le Liban : bien comprendre la nouvelle flambée de violences au Proche-Orient

Cette situation inflammable suscite les craintes de la communauté internationale. Pour cause, en mai 2021, après des violences sur l'esplanade des mosquées et à Jérusalem-Est, le Hamas avait tiré des roquettes sur Israël, entraînant une guerre de onze jours. Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a condamné les tirs du Liban vers Israël, invitant "tous les acteurs" à "la plus grande retenue".

Le Royaume-Uni, les États-Unis et la France ont aussi appelé à la désescalade, tout en défendant le droit d'Israël à "se défendre". Paris a notamment rappelé ce vendredi "son attachement indéfectible à la sécurité d'Israël et à la stabilité et la souveraineté du Liban", en exhortant "toutes les parties à la retenue maximale". Moscou a aussi appelé Israël et les Palestiniens à stopper l'"escalade" de la violence et à trouver un compromis.

Des déclarations d'autant plus remarquées qu'en temps normal, "les grandes chancelleries mondiales, y compris américaines, montrent une relative indifférence quant à ce conflit", note Frédéric Encel. "En ajoutant à cela la coloration idéologique de la coalition à la tête d'Israël et l'absence de leadership palestinien, on obtient une absence totale de perspective politique en vue d'un vrai processus de paix", relève le géopolitologue. Dans les jours à venir, "il est impossible de prédire un nouveau regain de tensions ou non, mais ce qui est sûr, c'est que le terreau est défavorable", estime le spécialiste.