Conflit Israël-Hamas : alerte sur un risque de "famine généralisée" dans la bande de Gaza

L'Organisation des Nations unies (ONU) a alerté mercredi sur une "famine généralisée presque inévitable" dans la bande de Gaza. Sans aucun convoi humanitaire ayant pu se rendre dans l'enclave palestinienne depuis fin janvier, la situation est critique.

Les Gazaouis face à un risque majeur. "Si rien n'est fait, nous craignons qu'une famine généralisée à Gaza soit presque inévitable", a prévenu Ramesh Rajasingham, au nom du chef du bureau humanitaire de l'ONU (OCHA) Martin Griffiths. "Nous sommes fin février, avec au moins 576.000 personnes à Gaza - un quart de la population - à un pas de la famine", et pratiquement la totalité des 2,2 millions d'habitants "dépendant d'une aide humanitaire terriblement inadéquate pour survivre", a-t-il ajouté. "Aussi sinistre que soit le tableau aujourd'hui, il peut encore se détériorer", a-t-il encore affirmé, surtout sans réaction de la part de la communauté internationale.

Selon l'instance qui regroupe 193 États, la situation est particulièrement préoccupante dans le nord de l'enclave, où aucun convoi n'a pu se rendre depuis le 23 janvier. "Si rien ne change, une famine est imminente dans le nord de Gaza", a mis en garde Carl Skau, directeur exécutif adjoint du Programme alimentaire mondial (PAM).

Un système agricole à l'agonie

En plus des bombardements quotidiens et du blocus israélien, le territoire palestinien souffre d'une agriculture réduite au quasi-néant. Au 15 février, 46,2% des terres agricoles avaient été endommagées dans la bande de Gaza, des bâtiments agricoles "dévastés", plus d'un quart des puits détruits, quelque 70% des vaches et 50% des petits ruminants tués, a détaillé Conseil Maurizio Martina, directeur général adjoint de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO). De même, 97% des eaux souterraines ne sont plus utilisables pour la consommation humaine. "Selon le scénario le plus probable, la production agricole se sera écroulée dans le nord d'ici mai", a-t-il souligné, fataliste.

Cela fait désormais près de cinq mois que les hostilités entre Israël et le Hamas font rage. Une guerre déclenchée par l'attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien le 7 octobre qui a entrainé la mort d'au moins 1160 personnes, en majorité des civils, selon un décompte de l'AFP réalisé à partir de données officielles israéliennes. Depuis, les représailles de l'État hébreu ont fait près de 30.000 morts à Gaza, en grande majorité des civils, selon le ministère de la Santé du Hamas. L'ONU et plusieurs pays réclament depuis plusieurs semaines un cessez-le-feu, notamment pour permettre d'acheminer l'aide humanitaire vers ces terres ravagées.