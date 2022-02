Ukraine : Poutine envoie l'armée russe dans les territoires séparatistes pour "maintenir la paix"

Selon les textes publiés sur un site de la chambre basse de la Douma, le Parlement russe, ceux-ci prévoient que les parties vont assurer leur défense, partager des bases militaires et protéger leurs frontières en commun.

D'après une note explicative qui accompagne ces textes, les accords, d'une durée de 10 ans, créent "le fondement juridique pour la présence" dans ces territoires "des unités militaires russes nécessaires au maintien de la paix dans la région et d'assurer une sécurité durable des parties". Ces documents "fixent les obligations des parties pour assurer une assistance mutuelle si l'une des parties est la cible d'une attaque" et ils "prévoient la protection en commun" des frontières. Ces accords d'amitié et d'entraide doivent passer devant le Parlement russe, dans la journée du mardi 21 février.