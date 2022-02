Crise Russie-Ukraine : "Il faut une armée européenne", soutient Olivier Faure

Quand l'unité européenne semble donc de mise sur la question ukrainienne, Olivier Faure fustige la position de certains candidats à l'élection présidentielle. Il reproche ainsi à Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon et d'Eric Zemmour d'"entretenir l'ambiguïté" et d'être dans "forme d'excuse Vladimir Poutine".

"Ils se trompent dans la façon qu'ils ont d'aborder ce sujet, parfois par anti-atlantisme, anti-américanisme primaire ou par russophilie qui est de la russosoumission", analyse-t-il en jugeant les propos d'Eric Zemmour "scandaleux". "On ne peut pas confondre l'agresseur est la victime", lance-t-il. Et d'ajouter : "Laisser penser que tout le monde serait responsable de la situation qui existe aujourd'hui n'est pas seulement une fantaisie, c'est une idiotie !". Mardi, le candidat Reconquête! déclarait sur France Inter : "Jamais la France et l'Allemagne n'ont forcé l'Ukraine à faire appliquer ces accords de Minsk 2 [pour faire respecter le cessez-le-feu dans le Donbass en février 2015, ndlr.] donc Vladimir Poutine en a eu assez à la fin et a pris ces mesures de force, je le reconnais volontiers et évidemment on peut le critiquer, mais il faut comprendre".