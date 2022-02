Conflit Russie-Ukraine : Poutine et Macron ont évoqué par téléphone les "garanties de sécurité" de Moscou

"L'échange de vues (avec Emmanuel Macron, ndlr) s'est poursuivi sur la situation autour de l'Ukraine et les questions liées à la fourniture à la Russie de garanties de sécurité sur le long terme et établies juridiquement", a décrit la présidence russe ce lundi. Moscou nie tout projet d'invasion et réclame des garanties écrites comprenant le rejet d'une adhésion de l'Ukraine à l'Otan et la fin du renforcement militaire de l'alliance vers l'Est. Cette demande clé a toutefois été rejetée par les États-Unis la semaine dernière dans une réponse écrite.