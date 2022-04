Guerre en Ukraine : pourquoi la situation en Transnistrie inquiète

L'autre risque majeur est que les soldats russes massés en Transnistrie participent à une offensive dans la région d'Odessa, localisée à une centaine de kilomètres du territoire séparatiste. La ville portuaire du sud-ouest de l'Ukraine, majoritairement russophone, est, elle aussi, stratégique pour le maître du Kremlin.

Située sur les bords de la mer Noire, c'est le principal point de transits pour les importations et les exportations ukrainiennes avec l'étranger, vitales pour l'économie du pays. Parmi ces échanges commerciaux majeurs : 100% du pétrole importé depuis l'extérieur y est réceptionné et 100% des produits agricoles cultivés en Ukraine, comme le maïs ou encore l’orge, y sont exportés vers l'international. Deux autres ports importants de la région, celui de Youjni et d’Illytchyivsk, sont aussi connus pour la chimie, les métaux et les trafics de conteneurs, grâce notamment à l'installation de plusieurs industries dans cette zone convoitée. En 2019, les trois ports de cette région ont accueilli quelques 91,4 millions de tonnes de marchandises.

Aussi, en mettant la main sur la région d'Odessa, le président Russe pourrait paralyser l'économie ukrainienne et empêcher l'accès aux aides humanitaires, provoquant des pénuries alimentaires sans précédent, dans le pays et dans le monde.