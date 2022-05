La télévision chinoise a-t-elle diffusé une carte de la Russie après sa dislocation ?

Observons d'abord cette carte affichée au dos. Pour des utilisateurs de Twitter, elle représente "le nouvel ordre mondial" qui naîtra après l’éclatement de la Russie, à l’instar de l’ex- Yougoslavie en 1992. D’autres, sur Reddit, donnent même une date : ce sera en 2023. Pourtant, cette carte n’a rien à voir avec un futur éclatement de la Fédération de Russie. Elle circule sur Internet depuis au moins deux ans et a des dizaines d’occurrences sur le moteur de recherche TinEye.

Elle se retrouve aussi dès 2020 sur Reddit, avec pour indication "le pays le plus proche de vous quand vous êtes en Russie". Ou encore sur un site russe, parmi les 20 cartes expliquant la Russie et avec cette légende : "La Russie n'est qu'un seul pays séparant la Norvège de la Corée du Nord ! La carte ci-dessous montre le pays le plus proche pour différentes parties de la Russie". En réalité, elle montre la proximité géographique des pays voisins de la Russie en fonction de ses régions, et non pas le prochain partage du pays, suite à son effondrement.