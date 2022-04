Malgré les sanctions contre la Russie, le cours du rouble est-il au plus haut depuis deux ans ?

Si Vladimir Poutine se réjouit de la remontée des cours de la monnaie nationale, il serait plus que hasardeux de juger l'efficacité des sanctions internationales à l'aune de ce seul indicateur. "Le pays subit son pire épisode d'inflation depuis deux décennies", indiquait en effet il y a peu Euronews. Et de citer Rosstat, l'agence de statistiques économiques russe, qui "a déclaré que l'inflation avait atteint 17,3% le mois dernier, son plus haut niveau depuis 2002". D'autres signaux sont à considérer : le fait notamment que la marque automobile Lada ait été contrainte de fermer ses usines, faute de pièces, à l'instar d'autres entreprises. Le maire de Moscou, Sergueï Sobianine, a quant à lui déclaré que la ville craignait 200.000 pertes d'emploi, conséquence directe du retrait de sociétés étrangères.

Quoi qu'il en soit, l'impact des sanctions sur l'économie russe sera à observer sur le long terme. Par le passé, il a parfois fallu de longs mois avant que le pays ne pâtisse des mesures prises à son encontre.