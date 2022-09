Qu'est-ce que la "guerre hybride", dont le possible sabotage des gazoducs Nord Stream serait le signe ?

L'Alliance atlantique s'était dite prête à se "défendre face à l'utilisation, à des fins coercitives, du levier de l'énergie ou de tout autre procédé hybride par des acteurs étatiques ou non étatiques". Quelques jours plus tôt, à la tribune de l'ONU, c'est Emmanuel Macron qui s'en prenait à "une guerre hybride mondialisée qui utilise le prix de l'énergie, la sécurité alimentaire, la sûreté nucléaire, l'accès à l'information et les mouvements de population comme des armes de division et de destruction". De son côté, l'ex-président russe Dmitri Medvedev avait accusé au début du mois l'Allemagne de mener une "guerre hybride" contre la Russie, citant "des sanctions contre toute l'économie russe" et la livraison d'"armes létales à l'Ukraine".

Tous semblent donc ranger derrière ce terme le recours à une myriade de leviers pour mener la guerre, y compris hors du terrain des combats. Un conflit hybride s'appuie en effet sur une "intimidation stratégique de la part d’États disposant d’armes de destruction massive, des opérations interarmées impliquant aussi des unités spéciales et des mercenaires, et des manœuvres de désinformation à grande échelle", comme l'explique Thomas Gomart, directeur de l’Institut français des relations internationales (IFRI), dans le livre Guerres invisibles (2021), cité par Le Monde.

Les belligérants adaptent ainsi constamment leurs stratégies et usent de moyens à la fois militaires et non militaires, conventionnels et irréguliers. Avec un objectif en tête : "manipuler en permanence les perceptions", pour parvenir à "la déstabilisation d’un gouvernement et/ou d’une société" sur tous les fronts, y compris de l'intérieur, sur le plan politique, en exploitant au maximum toutes ses "lignes de failles", "qu’elles soient économiques, ethniques ou culturelles", pointe dans un billet Guillaume Lasconjarias, chercheur au Collège de défense de l’OTAN.