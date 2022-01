VIDÉO - "Nous sommes tout petits nous en Ukraine" : l’appel à l’aide des civils sur la ligne de front du Donbass

En d’autres termes, un cul-de-sac où l’armée de Kiev peut être prise en tenaille. Pourquoi la Russie maintient-elle une telle pression sur cette partie tout à l’est de l’Ukraine ? Parce qu’elle ne veut pas qu’un jour l’Otan s’y installe et la menace. Près de Lougansk, on mesure à quelle point la région du Donbass est tombée sous le contrôle de Moscou. L’un des seuls points de passage de part et d’autre ressemble à un poste frontière. Les civils peuvent parfois y transiter et au compte-goutte, avec leurs passeports. "Je peux traverser une fois par mois. Pas plus", témoigne l’un d’eux.

Pris au milieu de ce bras de fer entre l’est et l’ouest, les habitants du Donbass se sentent vulnérables. "Nous sommes tout petits nous en Ukraine. Il nous faut de l’aide", s’alarme une vieille dame. Déjà amputés d’une partie de leur territoire, les Ukrainiens savent qu’il ne serait pas facile de résister à une intervention russe. La tension diplomatique entre l'Occident et la Russie ne fait rien pour les rassurer.