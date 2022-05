Emmanuel Macron a-t-il "bloqué" un certain nombre de réformes européennes ?

C'est finalement Berlin qui a remis le sujet sur la table, en décembre 2019, en transmettant un nouveau projet de taxe européenne aux neuf autres capitales. Un texte "salué" par la France, via son ministre de l'Économie, Bruno Le Maire. Fruit, selon ses mots, d'un "travail étroit avec la France". Et pour cause, selon des révélations de Mediapart, Bercy n'a cessé de "plaider pour une taxe a minima, où les dérivés ne seraient pas taxés". Or, le texte proposé par Berlin exonérait justement les obligations et produits financiers dérivés, ainsi qu'un certain nombre d'opérations, comme les entrées en Bourse.

Un projet fustigé ouvertement par certains États, dont l'Autriche. Face à un texte qui "punit les petits épargnants et ceux de catégorie moyenne", sans toucher aux spéculateurs boursiers, le ministre des Finances autrichien avait menacé de claquer la porte des négociations.

Ce texte a minima est donc soutenu par Paris, mais proposé par Berlin.