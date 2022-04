Fusillade à New York : la ville confrontée à une hausse de la criminalité depuis la pandémie

Le nouveau maire démocrate de la ville, Éric Adams, élu précisément sur des promesses de sécurité, avait lancé fin janvier un plan de lutte contre la prolifération des armes à feu. Cette initiative faisait suite à la mort de deux policiers tués par balle lors d'une intervention.

Également favorable à une plus forte régulation des armes à feu, le président américain, Joe Biden, a durci, lundi 11 avril, au nom du "bon sens", la réglementation des armes dites "fantômes". Ces dernières sont particulièrement difficiles à repérer en l'absence de numéro de série et peuvent être assemblées en kit à domicile en quelques minutes seulement. Selon le chef de l'État, le nombre de ses "ghost guns" signalés par les forces de l'ordre ont été multipliés par dix en cinq ans, entre 2016 et 2021.