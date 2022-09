Contre-attaque ukrainienne, drones iraniens... Le point sur la situation en Ukraine

JUSTIN TRUDEAU. Le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, a déclaré dimanche que les fosses communes qui ont été découvertes à Izioum constituaient la preuve des crimes de guerre commis par la Russie dans le pays. "De toute évidence, le Royaume-Uni et le Canada ont été deux des pays les plus forts pour soutenir l'Ukraine et repousser les actions illégales de la Russie", a-t-il déclaré aux journalistes depuis Londres, où il assistera aux funérailles de la reine Elizabeth II, a rapporté le média britannique The Guardian.

KHERSON. Les autorités d'occupation russes à Kherson, dans le sud de l'Ukraine, ont affirmé dimanche qu'un groupe armé avait été détruit lors de combats, samedi dans la soirée, dans le centre de cette ville, qui est l'objectif d'une contre-offensive ukrainienne. "Dans le centre de Kherson, un affrontement a opposé des unités de l'armée russe qui patrouillaient dans les rues de la ville et un groupe non identifié", a indiqué sur Telegram l'administration d'occupation. "Après un bref combat, les assaillants ont été éliminés", a poursuivi cette source, précisant qu'aucun soldat russe et aucun civil n'ont été blessés.