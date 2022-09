Contre-offensive de l'Ukraine : trois points clés pour en comprendre la portée

L'offensive éclair ukrainienne s'est accélérée ces derniers jours. Plusieurs villes stratégiques sont repassées sous le contrôle de Kiev, notamment Izioum et Koupiansk. Dans l'est, "la libération des localités d'envahisseurs russes se poursuit dans les régions de Kharkiv et de Donetsk", a proclamé l'armée ukrainienne. Et dans la région de Kherson (sud), elle a revendiqué la reconquête de 500 km² en deux semaines. Au total, "depuis le début du mois de septembre, nos soldats ont déjà libéré 6000 km² de territoire ukrainien dans l'est et le sud, et nous continuons d'avancer", a affirmé, lundi 12 septembre au soir, le président ukrainien, Volodymyr Zelensky. La veille, il ne revendiquait que 3000 km² "libérés".

"L'Ukraine a infligé une défaite opérationnelle majeure à la Russie en reprenant la quasi-totalité de l'oblast de Kharkiv", a analysé l'ISW. "Dans la région de Kharkiv [...] les forces russes ont largement abandonné leurs gains (territoriaux) aux Ukrainiens et se sont retirées. Vers le nord et l'est, la plupart de ces forces sont retournées en Russie", abonde un haut gradé américain, sous couvert d'anonymat, dans les colonnes de l'AFP. "Les Ukrainiens mènent des opérations qui forcent les Russes à devoir décider sur le champ de bataille où ils vont diriger leurs ressources, et comment", ajoute-t-il. De son côté, le ministère anglais des Affaires étrangères estime que la "force conventionnelle russe" est "sévèrement diminuée".